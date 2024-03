Nuoto | Sara Curtis sigla il record italiano nei 50 sl e vola a Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024)ha piazzato la zampata. Lo si era capito già ieri che la condizione fosse ottima nei 100 stile libero femminili a Riccione. Il 54.31, nuovo“Cadette”, era stato un segnale e così stamane, nel corso delle batterie della quarta giornata degli Assoluti primaverili di, è arrivata la conferma di quanto detto nelle heat dei 50 sl donne. La giovane classe 2006, infatti, ha stampato il nuovoe stabilito il primato europeo juniores su questa distanza di 24.56, andando a migliorare ilnazionale di Silvia Di Pietro dell’estate 2022 a Roma (24.72). Un incedere in vasca super convincente e sempre in presa, andando a migliorare il proprio personale in maniera sensibile (24.91, il precedente). Tenuto conto del ...