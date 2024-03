Nuoto | Sara Curtis e Alessandro Ragaini realizzano il sogno Parigi 2024 a Riccione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Quarta serata di Finali aper questi Assoluti primaverili diin vasca lunga. La competizione nazionale, valida anche come selezione della squadra italiana alle Olimpiadi di, ha visto quest’oggi riscontri di un certo rilievo. Partenza a “Razzo”, con Alberto Razzetti che ha fatto suo il titolo dei 100 delfino con il personale di 52.06, ma l’allievo di Stefano Franceschi avrebbe voluto abbattere il muro dei 52? per le sensazioni provate in piscina nei giorni precedenti. A fargli compagnia sul podio Valsecchi (52.29) e Gargani (52.38). Niente pass olimpico, visto il tempo-limite richiesto di 51.2. Il biglietto pernon c’è stato neanche nei 100 dorso donne, ma una sorpresa sì visto che Margherita Panziera (1:00.60) si è dovuta inchinare a Erika Gaetani (1:00.58, personale) ...