Nuoto | Campionati Italiani 2024 | risultati batterie Curtis e Ragaini esaltano | Ceccon non in forma

(Di venerdì 8 marzo 2024) Quarta mattinata dia Riccione, sede degli Assoluti primaverili di. Si scaldano i motori in vista delle Finali previste dalle ore 17.30. Heat nelle quali abbiamo visto alcuni dei big della squadra italiana cimentarsi su distanze che solitamente non sono quelle preferite. E’ il caso di Alberto Razzetti. Il ligure, già qualificato alle Olimpiadi di Pariginei 200/400 misti e nei 200 farfalla, ha dato libero sfogo al proprio divertimento in vasca nei 100 delfino. Ottimo 52.34 per il “Razzo” a 0.07 dal suo primato personale. Alle sue spalle Giacomo Carini ed Edoardo Valsecchi con lo stesso crono di 52.77. Assenti Thomase Federico Burdisso. Il tempo-limite fissato dalla Federè di 51.2, oggettivamente fuori dalla portata di questi atleti, salvo colpi a sorpresa di ...

