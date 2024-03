Novecento | esce il videoclip del nuovo singolo “Bluff”

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Da venerdì 1° marzo 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. “” è un brano indie pop caratterizzato da sonorità digitali che racconta la costante sensazione di sentirsi in ritardo rispetto a se stessi e il tentativo, anche a rischio diare, di mettersi in gioco con la possibilità di perdere. Se la vita è un gioco d’azzardo, allora è necessario saper puntare. “” non è solo il titolo del brano, ma rappresenta uno stile di vita, non necessariamente voluto, ma con il quale bisogna imparare a convivere. La conclusione, dietro la maschera della malinconia del testo, rivela la reale natura della canzone: agitata e frenetica. Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano ...