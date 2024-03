Notte degli Oscar 2024 | gli appuntamenti da non perdere a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo- L'ariasi respira anche a, grazie in particolare a eventi speciali organizzati da due cinema sotto le Torri. La cerimonia ha inizio all'1:00 (ora italiana) dellatra domenica 10 e lunedì 11 marzo ed è visibile in tv in diretta su Rai 1. Ecco tutte le info suglibolognesi dedicati al più prestigioso premio cinematografico mondiale. Tra le pellicole candidate, si prospetta un ricco bottino per “Oppenheimer” di Cristopher Nolan, che vanta ai nastri di partenza ben 13 nomination tra cui miglior film e miglior attore protagonista (Cillian Murphy). Le attenzioni dell’Italia, invece, saranno tutte su Matteo Garrone e il suo “Io, Capitano”, candidato per il miglior film straniero. Al ...