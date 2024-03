Noto dj alla sbarra | i due figli piccoli intossicati dalla cocaina finiscono al Meyer

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Firenze, 8 marzo 2024 – Al termine del week end passato con il babbo, la mamma notò qualcosa di strano nei suoi due. Corse al pronto soccorso dele il responso fu tremendo: intossicazione da. Oggi, quel padre, undj di 44 anni, fiorentino, è imputato in tribunale: deve rispondere delle accuse di lesioni nei confronti dei due suoi, all’epoca 5 anni il più grande, e 18 mesi il più piccolo. L’uomo è accusato anche di non aver versato i contributi per il mantenimento dei due. Per lui il pubblico ministero, Giacomo Pestelli, al termine della sua requisitoria, nonché di una lunga e meticolosa inchiesta, ha chiesto tre anni e nove mesi di condanna per l’imputato. "La pena deve essere esemplare", ha detto il pubblico ministero. Richiesta a cui si è ...