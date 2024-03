Notiziario Donati e Montini sono pronti insieme a Mawuli e Damiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) AREZZO L’Arezzo ha ripreso la preparazione in vista della gara di domenica contro la Vis Pesaro. Ieri la squadra ha svolto allenamento pomeridiano al "Giusy Conti" di Rigutino, mentre oggi e domaniin programma due sedute pomeridiane, entrambe a porte chiuse. Paolo Indiani come consuetudine vuole effettuare le prove tattiche lontano da occhi indiscreti. Scontato che rispetto alla trasferta di Gubbio tornino dal primo minuto siachea centrocampo così come Guccione e Gaddini nella linea a tre alle spalle di Gucci. Ballottaggi aperti in difesa dove(nella foto) è favorito per giocare a destra eper piazzarsi sulla corsia opposta. Le alternativerappresentate da Renzi e Coccia. Saranno ancora indisponibili sia Polvani (frattura metacarpo) che ...