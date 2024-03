Nordio | sul dossieraggio si faccia una commissione d' inchiesta

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Ieri ho avuto un incontro con il ministro della Difesa Crosetto, con un informale scambio di opinioni" e "credo che a questo punto si possa e si debba riflettere sulla necessità dell'istituzione di unaparlamentare d'con potere inquirente per analizzare una volta per tutte questa deviazione che già si era rilevata gravissima ai tempi dello scandalo Palamara e che adesso, proprio per le parole di Cantone, è diventata ancora più seria". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carloa margine di un evento a Palazzo Lombardia.

