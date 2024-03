Nordio | Commissione sul dossieraggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 8 marzo 2024) 15.50 "Credo che a questo punto si possa e si debba riflettere sulla necessità dell' istituzione di unaparlamentrare d'inchiesta con potere inquirente per analizzare una volta per tutte questa deviazione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carloparlando deldei politici sul quale indaga la Procura di Perugia. Riguardo il caso di Ilaria Salis, detenuta da oltre un anno in Ungheria,ha detto: "Potremmo procedere con una richiesta per la trasformazione degli arresti domiciliari in Italia".