Nonni vigile al “fronte“ I volontari maltrattati

(Di venerdì 8 marzo 2024) La dura vita del nonno. Un servizio importantissimo, utilissimo, che riceve quotidianamente il plauso dei cittadini e che però, spesso, tira fuori il peggio dalle persone. Ne sa qualcosa il magentino,o Auser, che presta servizio in piazza Giacobbe vicino all’Istituto Madre Anna Terzaghi, meglio conosciuto come le scuole Canossiane. Sono circa due anni che fa ilo con l’Auser come nonnoe ne ha viste di tutti i colori. "Non passa giorno che non sentiamo parole dalla gente – racconta – ci hanno detto di non litigare. Se si riesce scattiamo una foto, ma non dobbiamo assolutamente litigare ed è quello che facciamo. Confesso che riuscire a stare tranquilli è un’impresa perché ogni volta può succedere di tutto". Il servizio alle scuole comincia alle 15.30 quando l’incaricato del Comune ...