NonCiFermaNessuno | parte dalla Sapienza il tour universitario di Luca Abete | Amarsi per essere felici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 8 marzo 2024) L’amore e il rispetto per gli altri come punti dinza per una vita felice in cui poter realizzare i propri sogni. L’8 marzo, una data simbolica ed estremamente significativa, segna l’inizio della decima edizione diilmotivazionale diche, per lo start della campagna 2024 ha scelto la facoltà di Economia dell’università “” di Roma. Il luogo in cui tutto, nel 2014, è cominciato. “E’ stata una mattinata ricca di momenti indimenticabili – ha affermato–. Gli abbracci, i selfie e la voglia di continuare a parlare anche dopo la fine del talk confermano che questo format parla la stessa lingua di una generazione troppo spesso giudicata frettolosamente. Sono emerse storie di coraggio, di ...