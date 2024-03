”Non una di meno” | tranne se sei ebrea | lo strano 8 marzo delle femministe

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 8 marzo 2024) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2024/03/giubilei.mp4 Mi trovo alla manifestazione indetta dal gruppo transfeminista “Non una di” e da altre sigle, potete vedere alle mie spalle. La manifestazione l’ho appena attraversata, ora sono nella parte finale da cui faccio questo video, non lo faccio volutamente all’interno della manifestazione, anche per esprimere le mie idee, senza però provocare come altri fanno in eventi e in iniziative che vengono lecitamente organizzate. Però vi volevo raccontare un po’ le contraddizioni di questa manifestazione, che sembra una manifestazione più che indetta per l’8, una manifestazione a favore della Palestina, in cui si trovano bandiere palestinesi, si parla dello stop al genocidio e si arriva addirittura ad attaccare dei manifesti in cui si parla di intifada, in cui si arriva a scrivere il ...