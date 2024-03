Non solo Rivian R2 | oltre alla rivale di Tesla Model Y | anche il crossover R3 Arriveranno anche in Europa

Non solo Jorit e Ornella Muti - in viaggio da Putin anche Pietro Stramezzi. Chi è il giovane presidente del Comitato Fermare la Guerra. Dopo le polemiche per la presenza a Sochi di Jorit e di Ornella Muti , un altro tassello si aggiunge al gruppo italiano protagonista dell’evento ... (open.online)

Cover Espresso-Ferragni - l’inchiesta : “È a capo di un impero economico dove la trasparenza non è di casa - non solo per il ‘caso Balocco’”. La pubblicazione è stata preceduta addirittura da una diffida dell’interessata. Chiara Ferragni alla vigilia dell’uscita del numero dell’Espresso in edicola ... (ilfattoquotidiano)

"Ha limonato una tipa davanti a me per tre ore". La De Panicis sgancia la bomba su Fedez: Non solo, perché l'ex Blonde salad ha anche visto naufragare la sua relazione col marito Fedez, che se ne è andato via di casa. Su quest'ultima questione, nessuno dei due coniugi intende rivelare ...ilgiornale

Camila Giorgi non solo tennis: la boxe, la moda e i libri per bambini. Tutte le sue passioni: Camila Giorgi a Indian Wells 2024: come si allena e quali sono le sue passioni oltre al tennis, dalla boxe alla moda e i libri. Le curiosità su di lei.gazzetta

Italmobiliare vola dopo i conti con il super dividendo che rende il 10%. Ma non solo, secondo gli analisti: La holding di partecipazioni della famiglia Pesenti passa in vetta a Piazza Affari dopo i conti del quarto trimestre 2023 che hanno visto la proposta di un dividendo straordinario. Quanto possono ...milanofinanza