Non sarà solo musica Immersi nella bellezza fra i tesori delle Apuane

**Oscar : i protagonisti di ‘Io Capitano’ - ‘vincere? Non sarà facile ma ce lo meritiamo’**. Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Venire in America è stato veramente bello, si chiude il cerchio di un sogno: viaggiare, conoscere Los Angeles. Vincere l’Oscar? ... (Leggi)

Concorsi scuola 2024 - saranno 10mila i posti non assegnati. In autunno saranno aggiunti al secondo bando da 24mila posti. RELAZIONE TECNICA e ILLUSTRATIVA Dl Pnrr. Il decreto 19/2023 Pnrr del 2 marzo 2024 interviene sul reclutamento dei docenti con l'obiettivo di raggiungere 70.000 nuove immissioni in ruolo entro il ... (Leggi)