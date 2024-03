Non rispondo a un radiato La bordata di Sarri a Moggi

Lazio - che bordata di Sarri a Moggi : “Non rispondo a un radiato”. Lazio , che bordata del tecnico Maurizio Sarri nei confronti di Luciano Moggi : i due non se le sono mandati a dire Il rapporto tra Maurizio Sarri e Luciano ... (cityrumors)

Sarri non le manda a dire a Moggi : «Non rispondo a un radiato!». Maurizio Sarri risponde per le rime a Luciano Moggi , che nei giorni scorsi si è scagliato contro l’allenatore della Lazio parlando dei tempi sulla panchina ... (inter-news)

Sarri - parole di fuoco contro Moggi : 'Non rispondo a un radiato. Ha mandato in B la Juventus dopo 100 anni'. Ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti ha parlato Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio ha sottolineato quanto di buono fatto in Champions... (calciomercato)