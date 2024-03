NON PUBBL – Irma Testa per l’8 marzo | “Mi ispiro a mia nonna”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 82024 –, che valore ha per lei l’8? “È un giorno diverso, quello in cui ogni donna, rispetto al resto dell’anno, può dire qualcosa in più perché la sua voce è più ascoltata. Ma non è la festa delle donne, non mi sembra che ci sia niente da festeggiare. Per la gente invece è così”. Dice così perché la ritiene commerciale e non basata su veri valori? “Dico così perché non credo alle ricorrenze, ai giorni specifici per un tema. Poi è vero, in quei determinati giorni si presta un po’ più di attenzione, la risonanza è diversa. Ma poi il giorno dopo si ricomincia da capo, è un modo per lavarsi la coscienza”. Le donne sono molto importanti nella sua vita. “Assolutamente sì, mia, mia madre e mia sorella, siamo una famiglia di donne molto forti abituate a conquistarsi lo ...