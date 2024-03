Non posso parlare | Parenzo contestato alla Sapienza | Urlano fascista sionista | non possiamo uscire dall' aula

'Non posso parlare' - David Parenzo contestato alla Sapienza. David Parenzo contestato all'università La Sapienza di Roma. Il giornalista era lì per un convegno organizzato dal movimento studentesco di destra Azione ... (quotidiano)

Le donne islamiche non possono aprire al postino : a Sesto San Giovanni montagne di atti in giacenza. Una montagna di atti (quasi 500 in un anno) rimangono non notificati nel Comune di Sesto San Giovanni in quanto “i messi comunali non vengono ricevuti dalle ... (secoloditalia)