“Non posso parlare” | David Parenzo contestato alla Sapienza

(Di venerdì 8 marzo 2024) Durante un incontro presso l’Università Ladi Roma, il giornalistaha subito una contestazione da parte di giovani appartenenti a centri sociali, i quali hanno espresso forte disapprovazione nei suoi confronti, accusandolo di fascismo e sionismo. L’evento, denominato “Ricambio generazionale: pronti, partenza, via?”, è stato organizzato dal movimento studentesco Azione Universitaria e ha vistobloccato in aula dairi, i quali hanno urlato “Palestina libera” e hanno manifestato in modo vivace, arrivando anche a disordini quali il lancio di spazzatura. Il giornalista ha esposto su Instagram la sua esperienza, evidenziando come iri volessero impedirgli die costringerlo a lasciare l’università. Ha espresso il ...

Le donne islamiche non possono aprire al postino : a Sesto San Giovanni montagne di atti in giacenza. Una montagna di atti (quasi 500 in un anno) rimangono non notificati nel Comune di Sesto San Giovanni in quanto “i messi comunali non vengono ricevuti dalle ... (secoloditalia)

Bearman, l’adorabile orsetto Ferrari, non poteva fare di più.: Chissà come gli batteva il cuore, quando lo hanno catapultato nell’abitacolo di Sainz (auguri). E siccome il Destino è un regista beffardo, dalla Top Ten l’orsetto è stato escluso dal Vecchio che ered ...quotidiano

Ghost of Tsushima su PC: alcuni giocatori non ci stanno: 'avete tradito i fan di Sony': Ad un solo giorno di distanza dall'annuncio della Director's Cut di Ghost of Tsushima in uscita su PC, i fan di Sony hanno iniziato a boicottare il titolo.everyeye

Cristina Rivera Garza: "Ho scritto un romanzo sul femminicidio di mia sorella": È la trama de “L’invincibile estate di Liliana”, edito da Edizioni SUR. Non è un giallo, non è un thriller, non è fiction, ma un fatto di cronaca. A raccontarlo è la sorella della vittima: Cristina ...tg24.sky