Non perdiamoci di vista Glaucoma | visite gratuite | E’ una patologia subdola

(Di venerdì 8 marzo 2024) Da domenica a sabato 16 torna la "Settimana mondiale del" e la Asl mette a disposizione la possibilità di sottoporsi a una visita oculistica gratuita. Per accedere è necessario prenotare, a partire da oggi, telefonando al numero 0577-767676. Possono aderire all’iniziativa solo le persone sopra i 40 anni che non sono in terapia e non hanno fattooculistiche negli ultimi due anni. L’Uici ha organizzato in sinergia con Asl, uno screening gratuito a Magliano venerdì 15 (dalle 11 fino al tardo pomeriggio) all’interno dell’Unità mobile oftalmica. Sarà possibile effettuare la valutazione del tono oculare grazie alla disponibilità dell’oculista Bernardino Tartaglia. Ilè chiamato "il ladro silenzioso della" perché è asintomatico e non evidenzia disturbi significativi se non quando ormai è ...