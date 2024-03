“Non m’inchino a Putin La mia età? Certe cose diventano più chiare” | il discorso di Biden sullo Stato dell’Unione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Washington, 8 marzo 2024 – “La storia ci guarda, non mi inchinerò a. Il mio messaggio per il presidenteè semplice: non ce ne andremo, non ci inchineremo. Io non mi inchinerò. Dobbiamo dare all’Ucraina gli aiuti che chiede”. Joe, presidente degli Stati Uniti, tiene per circa 1h15? ilalla Camera dei Rappresentanti e davanti ai membri del Congresso rinnova l’appello a sbloccare il pacchetto da 60 miliardi con armi e aiuti per Kiev. La politica estera è il primo tema che il presidente affronta nel suo, tra attacchi ripetuti a Donald Trump, definito più volte “il mio predecessore” senza esplicito riferimento al nome, spazia a 360 gradi tra economia, diritti civili, ...

Biden - il discorso sullo Stato dell’Unione : “Il mio messaggio per Putin : non mi inchino”. (Adnkronos) – "La storia ci guarda, non mi inchinerò a Putin . Il mio messaggio per il presidente Putin è semplice: non ce ne andremo, non ci inchineremo. Io ... (periodicodaily)

Biden - il discorso sullo Stato dell’Unione : “Il mio messaggio per Putin : non mi inchino”. Il presidente degli Stati Uniti dedica ampio spazio alla politica estera: "Non abbandoniamo l'Ucraina". Attacchi ripetuti a Trump "La storia ci guarda, non mi ... (sbircialanotizia)

Biden - il discorso sullo Stato dell’Unione : “Il mio messaggio per Putin : non mi inchino”. (Adnkronos) – "La storia ci guarda, non mi inchinerò a Putin . Il mio messaggio per il presidente Putin è semplice: non ce ne andremo, non ci inchineremo. Io ... (webmagazine24)

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: "Il mio messaggio per Putin: non mi inchino": Biden esordisce ricordando il discorso pronunciato dal presidente Franklin Delano Roosevelt nel 1941. "Ora siamo noi che affrontiamo un momento senza precedenti nella storia e il mio scopo stasera è ...adnkronos

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: "Il mio messaggio per Putin: non mi inchino" - SulPanaro | News: Biden, il discorso sullo Stato dell’Unione: “Il mio messaggio per Putin: non mi inchino” (Adnkronos) - 'La storia ci guarda, non mi inchinerò a Putin. Il mio messaggio per il presidente Putin è sempli ...informazione

Il discorso di Biden: "Putin, non mi inchino". E attacca Trump: "La storia ci guarda, non mi inchinerò a Putin. Il mio messaggio per il presidente Putin è semplice: non ce ne andremo, non ci inchineremo. Io non mi inchinerò. Dobbiamo dare all'Ucraina gli aiuti che ...informazione