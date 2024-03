“Non è possibile | sanno già tutto” Anita | la sorpresa al Grande Fratello finisce male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024)del, ancora lei. La concorrente romana, veterana perché entrata in gioco a settembre scorso, ha avuto una puntata piuttosto piena giovedì sera. In breve, ha confermato il feeling con Alessio, è stata di fatto ‘scaricata’ dal suo Edoardo, è stata ripresa da Alfonso Signorini ed è in corsa per il posto di seconda finalista di questa edizione. Insieme a Paolo, Letizia e Rosy potrebbe presto raggiungere Beatrice Luzzi e dormire sonni tranquilli fino ad aprile. E proprio Beatrice si è subito scagliata contro di lei: a suo avviso la finale non la merita per niente. “Forse Rosy,non se la merita per niente la finale, ci ha stracciato le orecchie per 5 mesi con Edoardo, 5 mesi con lui e l’ha trattato così e poi sto colpo di coda finale“, ha detto commentando la cena offerta a lei e Alessio in ...