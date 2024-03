Noi di Centro | eletto il coordinamento cittadino | tutti i componenti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta oggi, presso l’Aula magna dell’Università Giustino Fortunato, alla presenza del Segretario nazionale, Clemente Mastella, la prima assemblea cittadina di Noi diche ha provveduto a nominare unricco con ben 60. Era dai tempi dell’Udeur che non si vedeva una squadra così ampia. A guidare ilil ticket composto da Cosimo Lepore, Segretarioe Maria Carmela Mignone, Presidente. Il Comitatoè così composto: Mila Lombardi, Iole Rosiello, Antonella Tornuscioli, Giuliana Saginario, Alessandro Romano, Giacomo Inglese, Martina Muccio, Anna Orrei, Virginia Iannelli, Maria Pia Palladino, Pasquale Grimaldi, Raffaele Romano, Giorgia Repola, ...

Svezia : con noi la Nato al centro del Baltico - e non solo. Blekinge ( Svezia ), 3 mar. (askanews) – “Questa base e questo stormo si trovano nella parte più meridionale della Svezia ”. A parlare con askanews il ... (ildenaro)

Medici - lavavetri - poliziotti. Il centro che recupera gli uomini violenti : “C’è chi dopo anni sente di nuovo i segnali di allarme e torna da noi”. Arturo Sica, psicoterapeuta fondatore di White Dove. Con il progetto “Lato oscuro” seguiti mille casi in 11 anni . “Ma con sempre meno fondi il comparto anti ... (genova.repubblica)

Inaugurata a Cles la sede periferica del Centro antiviolenza: Sembra paradossale, considerata l'evoluzione della società nel tempo, che nel 2024 si debba pensare a un Centro contro la violenza fisica, verbale e psicologica verso le donne, purtroppo ci sono donne ...ansa

Il sindaco di Afragola: "Stadio Napoli a Bagnoli Discorso in itinere, ci siamo anche noi": A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Antonio Pannone, Sindaco di Afragola: “De Laurentiis e la scelta Bagnoli Sono consapevole ...tuttojuve

SASSUOLO - Ballardini: "L'infortunio di Berardi deve essere una grossa spinta per tutti noi": "Contro il Verona non meritavamo di perdere. L'infortunio di Berardi deve essere una grossa spinta per tutti noi a fare un po' di più". Cosi' l'allenatore del Sassuolo, Davide Ballardini, nella confer ...napolimagazine