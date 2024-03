Nigeria | sequestrati oltre 280 studenti e insegnanti da una scuola nel nord del Paese

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024) Almeno 280sono statiieri da un gruppo di uomini armati non identificati che hanno fatto irruzione in unanello stato di Kaduna, nel-ovest della. La notizia è stata pubblicata da diversi media locali come il quotidiano Punch e confermata da due fonti indipendenti all’agenzia di stampa francese Afp, malgrado le autoritàne non abbiano ancora ufficialmente fornito cifre sul numero di persone rapite. L’attacco, secondo quanto annunciato dalle autorità locali, è avvenuto intorno alle 8:00 del mattino, poco dopo la consueta prima assemblea della giornata, nelladi Kuriga, a 90 chilometri a ovest del capoluogo dello stato Kaduna. Uno deglidell’istituto GSS ...