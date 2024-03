Neve di Latte Roma | sunrise experience

(Di venerdì 8 marzo 2024) Life&People.it La storica sede della gelateriadisi rinnova. La rinomata aziendana, che oggi vanta sei punti vendita sparsi nella Capitale, riapre i battenti con un restyling curato da FraMe studio influenzato dalle due principali attrazioni della zona Flaminio: il Museo d’arte contemporanea MAXXI e l’Auditorium Parco Della Musica. Una storia nata quattordici anni fa È il 2011 quando Sabatino Baldassari e Roberto Tulli, due amici imprenditori uniti dalla passione per il buon cibo, decidono di investire su una nuova attività: una gelateria che, a differenza di tante altre, pone particolare attenzione sulle scelte delle materie prime, puntando in tempi non sospetti anche agli ingredienti naturali e biologici, oggi di grande tendenza. Ricette gourmet con ottimi frutti di stagione, classici della tradizione, ...

La Gelateria Neve di Latte riapre la sua sede storica a Roma con un nuovo look: La gelateria di via Poletti ha subito un completo restyling in uno stile minimalista e industriale, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Particolare il tavolo sociale riciclato in capsule ...italiaatavola

Riapre la sede storica di Neve Latte con un restyling a cura di FraMe studio: Sabatino Baldassari e Roberto Tulli, imprenditori, amici accumunati dalla loro passione per il cibo nel 2011 decidono di investire su di un progetto ...romadailynews

Roma: riapre la sede storica di Neve Latte con un restyling a cura di FraMe studio: Sabatino Baldassari e Roberto Tulli, imprenditori, amici accumunati dalla loro passione per il cibo nel 2011 decidono di investire su di un progetto innovativo: aprire una gelateria che offra gelato ...primapaginanews