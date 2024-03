Nell’anno nuovi ordini per 6 | 6 miliardi In crescita i ricavi 7 | 651 milioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Fincantieri (in foto l’ad Pierroberto Folgiero) ha chiuso il 2023 conper 6,6di euro, in aumento del 23,9% rispetto al 2022; 26 le navi consegnate da 12 stabilimenti e 85 quelle in portafoglio con consegne previste fino al 2030. In, pari a 7,651di euro.

“Arienzo Christmas Village” - al via i nuovi appuntamenti della kermesse. Nelle piazze per salutare il nuovo anno. Arienzo. Al via i nuovi appuntamenti di “Arienzo Christmas Village” , fissati tra il 2023 e il 2024. Dopo il successo delle manifestazioni della scorsa ... (Leggi)

Il tumore dell'ovaio solo in Italia ogni anno provoca circa 5.000 nuovi casi. Molto spesso quando si scopre di averlo è già in una fase avanzata. Adesso - grazie a un nuovo studio si apre una speranza perscoprirlo nelle prime fasi di sviluppo. E tutto grazie a un "nuovo Pap-test". quando si parla di tumori è bene essere subito chiari. Non è stata scoperta la soluzione definitiva, nè il modo infallibile per diagnosticare il tumore ... (Leggi)

Le scuole di Santa Marinella si rifanno il look - Tidei : “Presto nuovi asili e nuove aule”. Santa Marinella , 2 marzo 2024 – “Interventi strutturali e di restyling, ma anche edificazioni di nuovi edifici scolastici. Alcuni interventi urgenti ... (Leggi)

Talenti da scoprire Nella due giorni ’Europavox’: Europavox è nato quindici anni fa con due obiettivi principali: aiutare i talenti musicali europei a viaggiare e diffondere le loro canzoni in tutto il continente, e aiutare gli amanti della musica a ...ilrestodelcarlino

Sky Media, pubblicità a +8% nel 2023. «Sinner, calcio e Now per crescere anche nel 2024 più del mercato»: La Managing Director Giuseppina Violante fa il punto sui risultati raggiunti e sui progetti per il nuovo anno della concessionaria di Sky Italia ...engage

20 donne uccise nel 2024. 8 Marzo, tutte le iniziative nel trapanese: In particolare, alle ore 9:30 si svolgerà un flash mob Nell'area del Monumento ai Mille per lanciare il messaggio “L'otto marzo tutto l'anno. Non festeggiamo ... pubblica e lanciare un messaggio alle ...tp24