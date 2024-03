Nella casa di D'Annunzio. Colpo da un milione di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) GARDONE RIVIERA (Brescia) La mostra durava fino a oggi. Ma non c’è stato bisogno di smontarla: prima che chiudesse i battenti, ci hanno pensato i ladri a razziarla integralmente, lasciando gli spazi espositivi tutti vuoti.grosso al Vittoriale degli Italiani, lamuseo del Vate, Gabriele, sulla sponda bresciana del lago di Garda. La notte tra martedì e mercoledì qualcuno è penetrato nel museo,sezione ‘segreto’, dove dal 30 dicembre era allestita l’esposizione temporanea Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni, e ha trafugato tutto quanto era in vista, cinquanta opere per un valore di oltre undi. Solo un pezzo, hanno fatto sapere dalla Fondazione del museo, è stato recuperato a terra, forse ...