Nel mondo di Paolo Guatelli | il makeup designer che “trucca” corpo e anima

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 8 marzo 2024) Vedersi e sentirsi belle (e uniche) passa anche dale dai prodotti che scegliamo. Abbiamo chiesto adi accompagnarci in un viaggio affascinante: quello che unisce il fuori e il dentro di ciascuno di noi. Partiamo dal Morfopsico®. Un concetto meraviglioso custodito in una parola solo apparentemente ostica… In realtà parte tutto dalla morfopsicologia, la scienza che studia le relazioni tra il volto e carattere. Il Morfopsico® è il metodo che ho ideato come sintesi del mio percorso di crescita personale e professionale, perché integra l’analisi morfopsicologica del volto alle tecniche di trucco che ho sviluppato nel corso degli anni, grazie alle esperienze maturate con tante persone in tanti paesi del. L’obiettivo è quello di armonizzare con il ...