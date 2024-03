Nel Meratese ancora tanti bebè Ma a partorire si va altrove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nelsi continua a nascere e le donne continuano a diventare mamme, ma preferisconofuori provincia. Nel 2022 nel paesi del distretto delle donne che hanno partorito sono state 707: 151 hanno scelto dial San Leopoldo Mandic e 221 al Manzoni di Lecco, molte dirottate lì con il pretesto di gravidanze a rischio. Significa che solo il 52% di loro ha partorito nei presidi della provincia di Lecco: le altre hanno optato nel 12% dei casi per l’ospedale di Vimercate, l’11% di Monza, il 7% di Carate, l’8% per strutture di Milano, il 5% di Bergamo, il 2% di Como. Nel 2023 invece le meratesi ricoverate per parto sono state 683: 129 sono state ricoverate al San Leopoldo Mandic e 201 al Manzoni di Lecco, spesso per presunte gravidanze a rischio che non si sarebbero potute gestire a Merate, ...