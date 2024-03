Nel 2023 ricavi record a 2 | 26 miliardi

Mercato immobiliare in netto calo nel 2023 : -10% di compravendite in Italia e meno mutui. Il Mercato immobiliare Italia no ha fatto segnare lo scorso anno una forte contrazione, con un calo della richiesta di mutui mai così basso dal 2021. Lo ha ... (Leggi)

Violenza sulle donne - nel 2023 ne sono state uccise 120. 64 da partner o ex compagno – Il report del Viminale. Nel 2023 le donne uccise sono state 120. In 64 casi l’omicidio è avvenuto per mano di partner o ex compagni. sono i numeri che emergono dal report “8 marzo. ... (Leggi)