Negato a Trump rinvio del pagamento di 83 milioni a Carroll

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un giudice federale ha respinto la richiesta di Donalddi ritardare i termini didegli 83di dollari che e' stato condannato a pagare come risarcimento alla scrittrice Jeanin un processo per diffamazione, per avernel 2019 - quando era presidente - un'aggressione sessuale di quasi 30 anni fa in un lussuoso grande magazzino della Grande Mela. La difesa del legale aveva chiesto unsostenendo che in appello la sanzione potrebbe essere ridotta o cancellata.