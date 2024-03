Ncc | Paita Iv | ‘salviamo Roma dai tassisti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 mar. (Adnkronos) – ?La situazione dei taxi in Italia è disastrosa. Aogni mese 1,3 milioni di chiamate non riceve risposta, il 42% delle richieste rimane inevaso. Tra un anno c?è il Giubileo, la capitale non può presentarsi con un servizio taxi così incivile. Salviamodai tassisti?. Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva.?Il piano di aumento delle licenze, il minimo sindacale, trova l?opposizione della lobby dei tassisti, che hanno pure il coraggio di chiedere un aumento delle tariffe. E di fronte a questo disastro ? prosegue? cosa fa il ministro dei Trasporti? Anziché mettere mano al comparto con una riforma complessiva, pensa a penalizzare gli Ncc con misure assurde e vessatorie solo per difendere i tassisti. Ma ieri dalla ...