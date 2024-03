NBA | Towns si opera | Minnesota perde un pezzo importante in vista dei playoff

(Di venerdì 8 marzo 2024) La stella deiTimberwolves, Karl-Anthony, sarà sottoposto ad un’zione, dopo aver riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. L’intervento lo terrà fuori per il primo turno dei. Brutta notizia per la squadra del coach Chris Finch, che si trova al primo posto in classifica della Western Conference, checosì uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione dei T’wolves. KAT, soprannome di, ha contribuito alla cavalcata dicon 22 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Ora la palla passa ache dovrà scegliere se intervenire sul mercato free agent, e sopperire quindi all’assenza di, oppure aspettare il recupero del numero 32. SportFace.

