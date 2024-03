NBA | risultati della notte 8 marzo | Denver supera Boston con un super Jokic Edwards e Doncic trascinano Minnesota e Dallas

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sono sette le partite di una serata NBA, che ha visto un possibile antipasto delle Finals 2024. Si affrontavano, infatti,e sono stati i campioni in carica ad avere la meglio. I Nuggets si sono imposti per 115-109 contro i Celtics al termine di un match veramente molto intenso. Nikolasi prende il centro del palcoscenico con una sontuosa tripla doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, mentre a(al secondo ko consecutivo) non basta un clamoroso Jaylen Brown da 41 punti e 14 rimbalzi. In campo è sceso anche Simone Fontecchio, ma nella vittoriasua Detroit l’azzurro non è riuscito a dare il contributo sperato. Serata un po’ storta al tiro per l’abruzzese, che firma 4 punti in 23 minuti dalla panchina (ormai è il sesto uomo dei Pistons), raccogliendo comunque sei ...