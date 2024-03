Nba | Jokic ed Edwards lanciano Denver e Minnesota Doncic storico

(Di venerdì 8 marzo 2024) Milano, 8 marzo 2024 – In quello che potrebbe essere benissimo l'anticipo delle prossime Finals Nba,ha ragione di Boston con il risultato di 115-109. Il protagonista del successo dei campioni in carica è, che firma l'ennesima tripla doppia stagionale, facendo registrare 32 punti, 12 rimbalzi e 11 assist. Ai Celtics invece non bastano un super Brown, autore di ben 41 punti, e un Porzingis in doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi. Prestazione sottotono invece per Tatum, che chiude con 15 punti tirando 5/13 dal campo. I Nuggets si confermano ad un passo dal primo posto a Ovest, occupato in solitaria da. I Timberwolves si impongono per 113-111 a Indiana, cona piazzare la stoppata all'ultimo respiro ai danni di Nesmith che impedisce ai padroni di casa di agguantare l'overtime. La stella ...

Nba - Nikola Jokic dominante a San Francisco : tripla doppia nella notte per la stella di Denver. nella notte tra domenica e lunedì, si sono giocate ben undici partite, per quanto riguarda la regular season Nba, e non sono mancate le emozioni e i big ... (sportface)

NBA: 5 curiosità della notte che vi siete persi. La stoppata vincente di Edwards, Jokic-Gordon show, Curry infortunato: Denver batte Boston: Jokic-Gordon coppia devastante Si intendono in modo telepatico ... Disumano Doncic che arriva a 9 triple doppie da almeno 35 punti in stagione: tutti gli altri in NBA ne hanno ...eurosport

NBA, i Nuggets battono i Celtics. Super Jokic, Tatum in difficoltà: La partita più emozionante della notte vedeva sfidarsi le due squadre favorite per arrivare alle NBA Finals. Celtics e Nuggets sembrano a un livello superiore in questa regular season, e i bookmakers ...nbareligion

Risultati NBA, ai Nuggets il big match contro i Celtics: decisivo Jokic: I risultati NBA della notte italiana regalano un verdetto importante anche in ottica postseason: il big match fra Nuggets e Celtics va ai campioni NBA in carica trascinati dal solito Nikola Jokic in t ...sportfair