Navy Seal e SAS contro i ribelli Houthi Londra e Washington valutano blitz in Yemen con i commando

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 - Gli attacchi nel Mar Rosso deile navi in transito non si fermano, i raid sembrano non sortire grandi effetti, anche per via dei bunker e tunnel dove si riparano uomini e mezziiti. Così Usa e Gb stanno pensando ad azioni mirate dispecializzati comee SAS. Mandare uomini sul campo di battaglia è sempre un rischio, ma gli interessi economici in ballo sono troppo grandi per non intervenire secondo. Due esplosioni vicino a una nave L'ultimo allerta oggi quando l'agenzia britannica per la sicurezza marittina, Ukmto, ha ricevuto la segnalazione da parte di un comandante di una nave in transito a 50 miglia nautiche a sud-est di Aden, nello ...

Perché lo stallo tra Gaza e Mar Rosso aumenterà la spinta contro Putin. L’analisi di D’Anna: Offensiva contro gli Houthi ad una svolta. Pentagono e comando strategico inglese starebbero valutando se oltre ai raid aerei sia necessario impegnare per rapidi blitz le truppe speciali dei Navy Seal ...formiche

Tawazun Council Seals strategic partnership for development of National Combat Management System for UAE Navy: Tawazun Council, Naval Group and Marakeb Technologies have signed a Joint Development Agreement for the development of the National Combat Management System (NCMS) through a complete and extensive ...msn

The MP5: Quintessential Submachine Gun for Elite Forces and Special Operations: T he MP5 submachine gun stands as a paragon of small arms engineering and tactical versatility, serving elite forces worldwide, including the Navy Seals, Germany’s GSG-9, and th ...msn