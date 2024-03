Natalie Portman divorzia dal marito dopo 11 anni di matrimonio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 8 marzo 2024) La coppia ha finalizzato il proprio divorziola separazione avvenuta un anno fa Senza troppo clamore,si è separata da Benjamin Millepied, suoda ben 11, otto mesi fa, e ora l'ex coppia è ufficialmenteta, come ha confermato PEOPLE in esclusiva. L'attrice ha presentato richiesta di divorzio lo scorso luglio e il tutto è stato finalizzato il mese scorso in Francia, dove lae Millepied, vivono con i loro due figli: Aleph, 12, e Amalia, 7. Un rappresentante dellaha confermato la notizia. Per lanon è stato facile gestire la loro separazione, avvenuta in silenzioche nel maggio 2023 i media …