Nascondeva in casa cocaina |   hashish e più di 30mila euro in contanti | arrestato 50enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun pregiudicato tarantino di 50 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, come sempre impegnati nei continui servizi antidroga, negli ultimi giorni avevano notato in uno stabile di via Lago di Monticchio un continuo via-vai di giovani, in gran parte conosciuti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti. La conoscenza del territorio ha fatto convergere i sospetti su una presunta attività di spaccio verso un pregiudicato tarantino con numerosi e specifici precedenti in materia di stupefacenti, attualmente agli arresti domiciliari e residente al quarto piano di quel condominio. I Falchi, decisi a scoprire la presunta illecita attività messa in piedi dal, eludendo le telecamere ...