Nardecchia tenta l’impossibile | l’incredibile nuova sfida del ciclista pontino Il video

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 8 marzo 2024) Pubblicato il 8 Marzo, 2024 Cristianè l’uomo dei primati. Ildi Sezze, nel settembre 2021, proprio nella sua città aveva stabilito il record di ascesa con un dislivello di 18.075 metri (due volte l’altezza dell’Everest) in 22 ore, 17 minuti e 56 secondi. Non pago, oraun’impresa se possibile ancora più difficile. Nelle ultime settimane si sta infatti preparando a pedalare in mare per attraversare il Tirreno e, partendo da Bastia, arrivare a Latina sulla sua bici ad acqua. Un Campione di Record Cristian, noto per i suoi exploit ciclistici, ha conquistato numerosi primati mondiali, dimostrando una determinazione senza pari nel superare i limiti umani. Tra i suoi successi, la già menzionata pedalata su Via Monticello e la scalata del Passo Giau. La...