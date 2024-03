Napoli-Torino | mosse e contromosse

(Di venerdì 8 marzo 2024) Le possibili scelte dell’allenatore del: il Corriere dello Sport ne ha fatto il punto in vista della gara con il. “Per il resto, Calzona rilancerà Zielinski dal primo minuto a centrocampo al posto di Traorè. Anche questa una scelta parametrata ai quarti con il Barça: Junior sta gradualmente acquisendo ritmo dopo aver vissuto mezza stagione da spettatore tra panchine con il Bournemouth e la malaria. I minuti di Traorè Sommando Sassuolo e Juve ha collezionato 141 minuti in quattro giorni da titolare e martedì in Champions toccherà a lui. Turnover ponderato, insomma. In attesa della rifinitura di questa mattina, l’idea plausibile è che ilgiocherà con Meret in porta; una linea a quattro composta da Di Lorenzo, Ostigard con Jesus se alla fine Rrahmani sarà risparmiato, e Olivera (in vantaggio su Mario Rui); la ...

Napoli-Torino - tutto quello che c’è da sapere : probabili formazioni e dove vederla in tv. Il Napoli ospita il Torino allo Stadio Maradona: ecco le probabili formazioni , le novità dagli spogliatoi e tutte le in formazioni su dove vedere il match in ... (Leggi)

Napoli-Torino ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni: Napoli-Torino sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni di DAZN, Sky Go e Now tv sui vostri pc, smartphone o tablet e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Napoli ...corrieredellosport

Serie A: si riparte stasera con Napoli e Torino-Programma 28^ giornata e classifica: Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

Torino, Buongiornofa 100 sfidando Osimhen. E davanti Juric pensa a Okereke: E lo farà in una gara speciale, dal momento che proprio a Napoli toccherà le 100 presenze in maglia granata in prima squadra. Una bella soddisfazione per il canterano, che ha cominciato in questo club ...torinogranata