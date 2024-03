Napoli Torino | Meret | «Partita che può dare un senso alla stagione»

UFFICIALE – Napoli-Torino - ecco le scelte di Calzona. UFFICIALE – Napoli-Torino , ecco le scelte di Calzona Le formazioni ufficiali di Napoli-Torino . Queste le scelte di Francesco Calzona e Ivan Juric in vista ... (forzazzurri)

LIVE | Napoli-Torino : la diretta della partita. Il Napoli di Francesco Calzona torna in campo contro il Torino per il 28° turno di Serie A: segui qui la diretta della partita . Gli azzurri sono chiamati a ... (spazionapoli)

Napoli-Torino Live : squadre in campo - il match sta per iniziare. Napoli Torino, match valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta Live La cronaca, sintesi e diretta Live ... (calcionews24)