Napoli – Torino live | Calzona cerca conferme

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ildidopo le prime due vittorie sulla panchina degli azzurri contro il Sassuolo e la Juventus davanti avrà ildi Juric che non sarà in panca causa squalifica. Le formazioni ufficiali di(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia All.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Pellegri, Zapata All. Juric L’arbitro del match sarà Daniele Orsato L'articolo ilsta.

Napoli-Torino - segui in diretta il match del Maradona. Napoli-Torino , live dal Maradona Primo Tempo 1? Inizia la gara! … L'articolo Napoli-Torino , segui in diretta il match del ... (forzazzurri)

Napoli-Torino in campo | Diretta. I campioni d'Italia vogliono la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Sassuolo e Juve per continuare la corsa sul quarto posto; per Juric i tre punti ... (ilgiornale)

Napoli-Torino, prepartita: riecco Ostigard e Zielinski! Le formazioni ufficiali: Tutto pronto al Maradona per Napoli-Torino. A poco più di un'ora dall'inizio del match, sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Francesco Calzona lascia in panchina Rrahmani, recuperato ma ...tuttonapoli

Ritorno di Conte alla Juve: c’è l’annuncio!: Resta in ballo per la prossima stagione la questione allenatore per la Juventus, la permanenza di Allegri non è affatto scontata La panchina della Juventus non ha ancora un padrone sicuro, come tante ...informazione

Formazioni ufficiali Napoli Torino: le scelte dei due allenatori: Alle 20:45 andrà in scena Napoli Torino, gara valevole per la 28esima giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali Sta per iniziare Napoli Torino, sfida che apre la 28esima giornata di Serie A.calcionews24