Napoli-Torino | Juric starebbe pensando ad una mossa a sorpresa

Filardi : “Il Napoli non deve dare al Torino la possibilità di giocare uomo contro uomo”. Il Napoli non deve preoccuparsi di prendere gol ma avere la convinzione di farne sempre uno più degli avversari. Mi aspetto una pressione molto alta da parte ... (terzotemponapoli)

Toro, in trasferta media salvezza: un solo punto a partita per i granata: Se in casa il rendimento del Torino in questa stagione è stato di tutto rispetto, la squadra di Ivan Juric ha invece faticato parecchio in trasferta, Lontano dallo stadio Olimpico Grande ...torinogranata

Torino, i convocati per Napoli: Vojvoda torna a disposizione di Juric: Il tecnico granata Ivan Juric ha scelto di inserire 20 giocatori nell'elenco dei convocati per la trasferta allo stadio Maradona ...toronews

Calzona dovrà ancora lavorare per trovare una quadra: In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli-Torino: “La convalescenza del Napoli migliora e con Calzona ha ritrovato un buon ...ilnapolionline