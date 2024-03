Napoli-Torino | il ricordo di Gazzetta | “Due mesi dopo la batosta dell’andata | il Maradona diventa l’arena della rivincita”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Laricorda il confronto che ha segnato la stagione azzurra e le strategie delper riscattarsi stasera contro il. Sono passati duedall’infausta giornata contro il, ma l’ombra di quellacontinua a proiettarsi sulla stagione del. Come riportato dall’edizione odierna de Ladello Sport, quel pomeriggio ha lasciato cicatrici profonde nel cuore degli azzurri, e stasera, al, la squadra cerca la redenzione contro la stessa squadra che ha inflitto quella sconfitta. Durante la contestazione dei tifosi, gli occhi di Khvicha Kvaratskhelia raccontavano una storia di delusione e frustrazione. Il georgiano, abituato a incantare il pubblico con le sue magie, si trovò impotente contro ...

Napoli-Torino - i convocati di Calzona : torna Rrahmani - fuori Ngonge e Cajuste. Il Napoli sfida il Torino al Maradona: Calzona riabbraccia Rrahmani ma deve rinunciare a Ngonge e Cajuste , possibili ritorni per il Barcellona. CALCIO NAPOLI ... (napolipiu)

Napoli-Torino - la mossa di Calzona : Ecco cosa ha chiesto a Ostigard. Nel match contro il Torino, Calzona si affiderà alla solidità di Leo Ostigard per contenere l’ex Zapata: il norvegese atteso alla prova del nove. CALCIO ... (napolipiu)

Aspettando Napoli-Torino - parlano Francini e Carannante. Giovanni Francini , ex difensore di Torino e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Delietta Gol su Prima Tv e TV Luna. “La vittoria con la Juve è sempre ... (terzotemponapoli)

Simeone, comune di Napoli: "Stadio a Bagnoli Io sto aspettando ancora un progetto serio": A Radio Punto Nuovo: 'Il Maradona resta lo stadio candidato ad Euro 2032. A breve partiranno i lavori, il Comune ha la possibilità di farlo: lo renderemo a norma per tutte le competizioni Uefa' Napoli ...virgilio

Calzona dovrà ancora lavorare per trovare una quadra: In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicola Mora, doppio ex di Napoli-Torino: “La convalescenza del Napoli migliora e con Calzona ha ritrovato un buon ...ilnapolionline

Verso Napoli-Torino, le probabili formazioni: Ostigard-Juan Jesus a guidare la difesa: Questa sera il Napoli sfiderà il Torino, in una sfida decisiva per l’andamento delle due squadre in campionato. Da poco, Ciccio Calzona ha diramato la lista dei convocati alla partita di questa sera; ...gonfialarete