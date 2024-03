Napoli-Torino | i convocati | c’è Rrahmani ma probabilmente sarà preservato

(Di venerdì 8 marzo 2024)allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Ilha diramato la lista deida Francesco Calzona. C’è, ristabilito dopo un piccolo problema muscolare. Tuttavia, per precauzione in vista della Champions, il difensoretenuto a riposo. Non compaiono nella lista gli infortunati Cajuste e Ngonge. Potrebbero farcele per la trasferta a Barcellona., ida Calzona. Portieri: Meret Alex, Gollini Pierluigi, Contini Nikita. Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Mazzocchi Pasquale, Mario Rui, Natan, Ostigard Leo, Juan Jesus,Amir, Olivera Mathias. Centrocampista: Anguissa Frank, Zielinski Piotr, Dendoncker Leander, Traorè Hamed Junior, ...

Napoli-Torino - probabili formazioni : Juric lancia Gineitis - turnover limitato per Calzona . Napoli-Torino è la prossima sfida di Serie A, vediamo le probabili formazioni e le scelte dei due tecnici per il match del Maradona Ultime ore d’attesa e ... (calcionews24)

Napoli-Torino l’ultima vittoria dei granata. Napoli-Torino l’ultima vittoria dei granata Napoli-Torino , prossimo incontro di Serie A in programma alle ore 20e45 del 8 marzo in quel dello Stadio Diego ... (terzotemponapoli)

Napoli - il punto più basso proprio la gara a Torino. Motivo in più cercare il riscatto (Sky). Questa sera l’anticipo di Serie A della 28° giornata, in campo Napoli e Torino. Calzona cerca la continuità dopo le vittorie contro Sassuolo e Juventus, in ... (ilnapolista)

Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 28a giornata: Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con un anticipo in vista: Napoli-Torino alle 20.45. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni ...adnkronos

Napoli-Torino, i convocati di Calzona: due assenti tra gli azzurri: Il Napoli ha comunicato l'elenco dei convocati in vista della sfida con il Torino in programma alle 20:45 allo stadio Maradona. La gara è valida per la ventottesima giornata di Serie A. Tutti a ...corrieredellosport

Napoli-Torino i convocati di Calzona.: Napoli-Torino allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Orsato di Schio. I CONVOCATI MERET Alex GOLLINI Pierluigi CONTINI Nikita DI LORENZO Giov ...100x100napoli