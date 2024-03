Napoli-Torino e Bologna-Inter partite trappola | due big a rischio forfait

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilè alla ricerca della terza vittoria consecutiva con il, ma dovrà anche fare attenzione ai cartellini gialli. Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali scelte da Francesco Calzona per. Il tecnico calabrese è alla ricerca della terza vittoria consecutiva sulla panchina dei partenopei, risultato mai ottenuto nel corso di questo campionato dai campioni d’Italia. Il commissario tecnico della Slovacchia ha scelto di affidarsi ai migliori, rinunciando unicamente ad Amir Rrahmani, non al meglio e sostituito dal norvegese Leo Ostigard, oltre che ad Hamed Jr Traorè, sostituito da Piotr Zielinski, indisponibile per la trasferta europea di Barcellona. Inamovibili i tre davanti, in particolare Victor Osimhen e Khvica Kvaratskhelia, mattatori assoluti delle ultime due giornate. Per il ...