Napoli-Torino | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il campionato è pronto a riprendere e lo fa con un anticipo molto intrigante. ScopriamoI diritti televisivi sono oramai una normalità all’interno del mondo calcistico, completamente plasmato. I mutamenti sono stati evidenti, come anche il palinsesto di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne vanta la piena esclusività. Ciò risulta senza dubbio un vantaggio per le società che possono approfittare degli sponsor, ma è un autentico lato negativo per utenti e tifosi, costretti a cercare numerose informazioni sulle partite di loro interesse. L’intento di questo articolo è così il seguente: spiegaree chi potrebbe scendere in campo. La giornata 28 regalerà immediatamente una sfida ...