Napoli-Torino | doppia sorpresa di Calzona | le probabili formazioni

(Di venerdì 8 marzo 2024) Stasera torna il campionato, c’èvaluta due ballottaggi, presto la decisione definitiva. Alle 20:45 si aprirà la 28esima giornata di Serie A che vedrà protagonisteallo stadio Diego Armando Maradona. Una partita fondamentale per i ragazzi di Francescoche vorranno dar continuità, sicuramente, alla striscia di risultati utili consecutivi da quando il CT della Slovacchia si è seduto sulla panchina del club azzurro. Un’ultima spiaggia su cui ilcerca di trovare riparo dopo alcuni segnali non certo rassicuranti: nella giornata di ieri la Roma si è imposta sul Brighton di De Zerbi con un roboante 4-0 che, di conseguenza, aumenta l’autostima dei giallorossi nella corsa ad un posto in Champions League. Il quarto posto, ...

