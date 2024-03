Napoli-Torino 1-1 | Sanabria risponde a Kvaratskhelia

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 - Dopo un primo tempo più nervoso che spettacolare, al Maradona nella ripresa si decide tutto nel giro di 3': prima ilpassa in vantaggio con, il migliore dei suoi, e poi ilreplica con il neo entrato, che il primo pallone del suo match decide di toccarlo con una meravigliosa rovesciata dagli sviluppi di un corner. Ancora Kvara sfiora il gol del vantaggio nel corso del recupero, ma la traversa gli dice di no e fissa così lo score sul definitivo 1-1. Un punto agli azzurri, che salgono a 44, restando quindi ancora lontano dalla zona Champions League, e un punto ai granata, ora a quota 38 e sempre più nella terra di mezzo. Le formazioni ufficiali Calzona si affida al consueto 4-3-3, aperto da Meret: i terzini sono Di Lorenzo e Mario Rui, con ...

