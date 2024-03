Napoli-Torino 1-1 | il tabellino|Serie A

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2024-03-08 23:44:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:1-1 (primo tempo 0-0) Marcatori: 15? s.t. Kvaratskhelia (N), 19? s.t. Sanabria (T). Assist: 15? s.t. Mario Rui (N).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (34? s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka (47? s.t. Lindstrom), Zielinski (23? s.t. Traorè); Politano (23? s.t. Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (31? s.t. Sazonov), Buongiorno, Masina; Bellanova (42? s.t. Lazaro), Linetty (43? s.t. Vojvoda), Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Pellegri (18? s.t. Sanabria). All. Paro. Arbitro: Orsato di Schio. Ammoniti: 31? p.t. Zapata (T), 35? p.t. Osimhen (N), 39? p.t. Juan Jesus (N), 48? s.t. ...

Napoli - nuovo stop in campionato! Con il Torino finisce in parità. Dopo la vittoria con la Juventus il Napoli pareggia in casa 1-1 contro il Torino . Alla grande rete di Kvaratskhelia risponde un grandissimo gol di Sanabria ... (Leggi)

Napoli-Torino 1-1, le pagelle: Kvara non molla, Zielinski ancora inesistente. Osimhen non graffia, male i cambi: Dal 79’ Olivera sv. Anguissa 5,5 - Meno inserimenti, qualche piccola imprecisione che poi alla fine il Napoli finisce per pagare. Lobotka 6 - Deve fare i conti con la marcatura asfissiante di un ...tuttonapoli

Kvaratskhelia non basta, super rovesciata di Sanabria: Napoli-Torino finisce 1-1: Finisce in partita la sfida tra Napoli e Torino che ha aperto la 28esima giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa e in soli tre minuti: prima il gol di Kvaratskhelia, poi la super rovesciata ...fcinternews

PAGELLE NM - Napoli-Torino, i voti di Petrazzuolo: "7.5 a Kvaratskhelia e Meret": Napoli - Napoli-Torino (1-1), 28° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "Napoli MAGAZINE" Napoli (4-3-3): MERET: Grandissima parata su una conclusione f ...napolimagazine