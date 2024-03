Napoli-Torino 1-1 | a Kvaratskhelia risponde Sanabria | Calzona rallenta prima di Barcellona

Anticipo Serie A - Napoli-Torino 1-1. 22.44 Divisione della posta nell' Anticipo Due grandi chance per Kvaratskhelia,respinto da Milinkovic, Osimhen non inquadra il bersaglio di testa.C'è lavoro ... (televideo.rai)

Highlights e gol Napoli-Torino 1-1 : Serie A 2023/2024 (VIDEO). Il video dei gol e degli Highlights di Napoli-Torino , match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Diego ... (sportface)

Napoli-Torino 1-1, le pagelle: Kvara non molla, Zielinski ancora inesistente. Osimhen non graffia, male i cambi: Dal 79’ Olivera sv. Anguissa 5,5 - Meno inserimenti, qualche piccola imprecisione che poi alla fine il Napoli finisce per pagare. Lobotka 6 - Deve fare i conti con la marcatura asfissiante di un ...tuttonapoli

Kvaratskhelia non basta, super rovesciata di Sanabria: Napoli-Torino finisce 1-1: Finisce in partita la sfida tra Napoli e Torino che ha aperto la 28esima giornata di Serie A. Succede tutto nella ripresa e in soli tre minuti: prima il gol di Kvaratskhelia, poi la super rovesciata ...fcinternews

PAGELLE NM - Napoli-Torino, i voti di Petrazzuolo: "7.5 a Kvaratskhelia e Meret": Napoli - Napoli-Torino (1-1), 28° turno del campionato di serie A, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". LE PAGELLE DI "Napoli MAGAZINE" Napoli (4-3-3): MERET: Grandissima parata su una conclusione f ...napolimagazine